Concert caritatif Association Mamgdala Les Vrillés Rue Méjou Bihan Guilvinec

Concert caritatif Association Mamgdala Les Vrillés

Rue Méjou Bihan Centre de Loisirs de la Culture Guilvinec Finistère

Début : 2026-02-21 20:30:00

fin : 2026-02-21 21:45:00

2026-02-21

Concert de rock Celtique.

19h ouverture des portes.

19h30 1ère partie avec le duo Mick & Nard.

20h45 Les Vrillés.

Bar et restauration sur place avec Paul et Babeth.

Au profit de l’association Mamgdala qui a pour but de participer et d’organiser des événements sportifs et solidaires, principalement des treks et randonnées. Leur objectif est de partager, ces instants avec des personnes qui ont été ou sont confrontés à la maladie, au handicap.

Réservation en ligne possible.

Rue Méjou Bihan Centre de Loisirs de la Culture Guilvinec 29730 Finistère Bretagne +33 2 98 82 83 56

