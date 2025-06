Concert caritatif au Château-Figeac Lieu-dit À Figeac Saint-Émilion 3 juillet 2025 19:30

Rejoignez-nous pour cette soirée estivale !

Une rencontre d’exception, mêlant musique classique et dégustation de vin, dans l’enceinte de CHÂTEAU FIGEAC sur le terroir viticole de l’appellation St Emilion, ouvert au public exceptionnellement pour l’occasion.

Donnez du sens à votre soirée en réservant dès maintenant votre billet.

Le principe de ce concert caritatif ? Le prix de votre billet est reversé à la radio associative RCF Bordeaux, seule radio chrétienne de Gironde, diffusée en FM, DAB+ et internet présente depuis 40 ans sur le territoire girondin. Le slogan de la radio ? La joie se partage ! La joie sur les ondes et aussi lors de rencontres, comme ce que nous allons vivre ensemble ce soir au CHÂTEAU FIGEAC.

Comment se déroulera la soirée ?

Nous vous donnons rendez-vous dès 19h30 pour faire connaissance. Le concert débutera à 20h précise. 1 heure de concert puis dégustation. .

Lieu-dit À Figeac Château-Figeac

Saint-Émilion 33330 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 56 56 68 04 direction.bordeaux@rcf.fr

