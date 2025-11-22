Concert caritatif avec Arythmics ! Guéret
Concert caritatif avec Arythmics ! Guéret samedi 22 novembre 2025.
Concert caritatif avec Arythmics !
6 Avenue Fayolle Guéret
Concert organisé par l’association Les infirmiers du cœur.
Ce concert est réalisé au profit du service d’oncologie et médecine interne du Centre Hospitalier de Guéret.
Participation libre. .
23000 Creuse Nouvelle-Aquitaine
