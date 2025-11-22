Concert caritatif avec Arythmics !

6 Avenue Fayolle Guéret Creuse

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-22

fin : 2025-11-22

Date(s) :

2025-11-22

Concert organisé par l’association Les infirmiers du cœur.

Ce concert est réalisé au profit du service d’oncologie et médecine interne du Centre Hospitalier de Guéret.

Participation libre. .

6 Avenue Fayolle Guéret 23000 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 6 15 20 64 67

English : Concert caritatif avec Arythmics !

German : Concert caritatif avec Arythmics !

Italiano :

Espanol : Concert caritatif avec Arythmics !

L’événement Concert caritatif avec Arythmics ! Guéret a été mis à jour le 2025-11-06 par OT Grand Guéret