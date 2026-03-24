CONCERT CARITATIF AVEC L’HARMONIE DE VILLEVEYRAC

Cami de la Trappe Montbazin Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-27

fin : 2026-03-27

Date(s) :

2026-03-27

L’harmonie de Villeveyrac La Jeune France constituée de plus d’une quarantaine de musiciens, se produira sur scène avec des nouveaux morceaux modernes au profit d’Amnesty international.Le concert sera suivi d’un apéritif convivial et distrayant.

L’harmonie de Villeveyrac La Jeune France constituée de plus d’une quarantaine de musiciens, se produira sur scène avec des nouveaux morceaux modernes.Le concert sera suivi d’un apéritif convivial et distrayant.Cet événement est au profit d’Amnesty international. .

Cami de la Trappe Montbazin 34560 Hérault Occitanie +33 6 73 69 21 03 sete@amnestyfrance.fr

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English :

The Villeveyrac brass band La Jeune France , made up of over forty musicians, will take to the stage to perform new, modern songs in aid of Amnesty International, followed by a convivial and entertaining aperitif.

L’événement CONCERT CARITATIF AVEC L’HARMONIE DE VILLEVEYRAC Montbazin a été mis à jour le 2026-03-22 par OLD Hérault OT ARCHIPEL DE THAU SETE