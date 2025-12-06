Concert caritatif Blues Blanches Orkestra et Alexander big-band Bayonne
11 Allée de Glain Bayonne Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
16 décembre 2025
fin : 2025-12-16
2025-12-16
Concert caritatif au profit de l’association Alliance 64 pour accompagner les personnes jusqu’au bout de leur vie. Le concert aura lieu à la Maison des Association de Bayonne en périphérie proche du centre-ville.
Les artistes présents seront les blues blanches orkestra ainsi qu’Alexander big-band. .
+33 5 59 46 15 15
