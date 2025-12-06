Concert caritatif Blues Blanches Orkestra et Alexander big-band Bayonne

Concert caritatif Blues Blanches Orkestra et Alexander big-band

Concert caritatif au profit de l’association Alliance 64 pour accompagner les personnes jusqu’au bout de leur vie. Le concert aura lieu à la Maison des Association de Bayonne en périphérie proche du centre-ville.

Les artistes présents seront les blues blanches orkestra ainsi qu’Alexander big-band. .

11 Allée de Glain Bayonne 64100 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 46 15 15

