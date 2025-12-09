Concert caritatif BOUGRR ! DE NOËL Schweighouse-sur-Moder

Concert caritatif BOUGRR ! DE NOËL

10 Rue des sports Schweighouse-sur-Moder Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mardi 2025-12-09 18:00:00

fin : 2025-12-09 19:30:00

Date(s) :

2025-12-09

Un conte musical à partir de 5 ans Apportez un cadeau emballé, et recevez votre entrée gratuite pour le concert. Les cadeaux récoltés seront distribués à l’association CARITAS pour le Noël des enfants et familles dans le besoin pendant les fêtes.

Ouverture des portes à 18h pour une dégustation de vin ou jus de pomme chaud.

Un conte musical à partir de 5 ans

Apportez un cadeau emballé, et recevez votre entrée gratuite pour le concert.

Les cadeaux récoltés seront distribués à l’association CARITAS pour le Noël des enfants et familles dans le besoin pendant les fêtes.

Avec le soutien d’Électricité de Strasbourg. .

10 Rue des sports Schweighouse-sur-Moder 67590 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 72 59 71 kartonnerie@mairie-schweighouse.fr

English :

A musical tale for ages 5 and up Bring a wrapped gift, and receive free admission to the concert. The gifts collected will be distributed to the CARITAS association for the Christmas of children and families in need during the festive season.

German :

Ein musikalisches Märchen für Kinder ab 5 Jahren Bringen Sie ein verpacktes Geschenk mit und erhalten Sie freien Eintritt zum Konzert. Die gesammelten Geschenke werden an den Verein CARITAS für Weihnachten für bedürftige Kinder und Familien über die Feiertage verteilt.

Italiano :

Un racconto musicale per bambini dai 5 anni in su Porta un regalo impacchettato e ricevi un ingresso gratuito al concerto. I regali raccolti saranno distribuiti all’associazione CARITAS per aiutare i bambini e le famiglie in difficoltà durante le festività.

Espanol :

Un cuento musical para niños a partir de 5 años Traiga un regalo envuelto y recibirá una entrada gratuita al concierto. Los regalos recogidos se distribuirán a la asociación CARITAS para ayudar a niños y familias necesitadas durante las fiestas.

L’événement Concert caritatif BOUGRR ! DE NOËL Schweighouse-sur-Moder a été mis à jour le 2025-10-29 par Office de Tourisme du Pays de Haguenau