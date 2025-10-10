Concert caritatif Salle du Rex Champagnole

Concert caritatif Salle du Rex Champagnole vendredi 10 octobre 2025.

Concert caritatif

Salle du Rex 26 rue Baronne Delort Champagnole Jura

Tarif : 12 – 12 – 12 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-10 20:30:00

fin : 2025-10-10

Date(s) :

2025-10-10

Musiques et chants traditionnels français et irlandais au profit de T.D.H.F pour le Togo.

Organisé par les Pommiers du bas. .

Salle du Rex 26 rue Baronne Delort Champagnole 39300 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 6 76 00 85 95

English : Concert caritatif

German : Concert caritatif

Italiano :

Espanol :

L’événement Concert caritatif Champagnole a été mis à jour le 2025-10-01 par MAISON DU TOURISME CHAMPAGNOLE NOZEROY JURA