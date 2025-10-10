Concert caritatif Salle du Rex Champagnole
Concert caritatif Salle du Rex Champagnole vendredi 10 octobre 2025.
Concert caritatif
Salle du Rex 26 rue Baronne Delort Champagnole Jura
Tarif : 12 – 12 – 12 EUR
Début : 2025-10-10 20:30:00
fin : 2025-10-10
2025-10-10
Musiques et chants traditionnels français et irlandais au profit de T.D.H.F pour le Togo.
Organisé par les Pommiers du bas. .
Salle du Rex 26 rue Baronne Delort Champagnole 39300 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 6 76 00 85 95
