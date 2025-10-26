Concert caritatif Chœur Héléade Rue de l’Église Ifs

Concert caritatif Chœur Héléade Rue de l’Église Ifs dimanche 26 octobre 2025.

Concert caritatif Chœur Héléade

Rue de l’Église Eglise Saint-André Ifs Calvados

Début : 2025-10-26 17:00:00

fin : 2025-10-26 18:30:00

2025-10-26

Dans le cadre de la 60e édition des Virades de l’Espoir, la Virade de Caen et Caen la mer s’associent à l’ensemble Musiques en Côte Fleurie pour un grand concert caritatif au profit de Vaincre la Mucoviscidose.

Cet événement solidaire, organisé dans la belle acoustique de l’église d’Ifs, prolongera l’élan né lors de la Virade de Caen du 28 septembre.

À l’affiche

Chœur Héléade Sous la direction de Florence Devieilhe, cheffe de chœur, Gabrielle Valouvin, pianiste

En partenariat avec Musiques en Côte Fleurie.

Programme musical

Œuvres de Schubert, Rossini, Webber, Holst, Jenkins…

Un florilège d’émotion et d’harmonie au service d’une belle cause.

(Durée estimée 1h30 à 1h45)

Objectif

Ce concert vise à

Soutenir la recherche et l’accompagnement des personnes atteintes de mucoviscidose,

Offrir au public un moment de culture, d’émotion et de solidarité,

Mettre en valeur l’engagement du territoire de Caen la mer dans la lutte contre les maladies respiratoires rares.

L’entrée est libre, avec participation au chapeau l’intégralité des dons sera reversée à Vaincre la Mucoviscidose. .

Rue de l’Église Eglise Saint-André Ifs 14123 Calvados Normandie +33 6 24 18 69 31 nadleclerc@yahoo.fr

English : Concert caritatif Chœur Héléade

As part of the 60th Virades de l?Espoir, the Virade de Caen and Caen la mer are teaming up with the Musiques en Côte Fleurie ensemble for a major benefit concert for Vaincre la Mucoviscidose.

German : Concert caritatif Chœur Héléade

Im Rahmen der 60. Ausgabe der Virades de l’Espoir veranstalten die Virade de Caen und Caen la mer gemeinsam mit dem Ensemble Musiques en Côte Fleurie ein großes Benefizkonzert zu Gunsten von Vaincre la Mucoviscidose.

Italiano :

Nell’ambito delle 60° Virades de l’Espoir, la Virade di Caen e Caen la mer uniscono le forze con l’ensemble Musiques en Côte Fleurie per un grande concerto di beneficenza a favore di Vaincre la Mucoviscidose.

Espanol :

En el marco de las 60 Virades de l’Espoir, la Virade de Caen y Caen la mer se asocian con el conjunto Musiques en Côte Fleurie para un gran concierto benéfico a favor de Vaincre la Mucoviscidose.

