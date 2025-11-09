Concert caritatif Choeur Héléade Église Saint-Martin Villers-sur-Mer

Église Saint-Martin Rue de la Comtesse de Béarn Villers-sur-Mer Calvados

Début : 2025-11-09 17:00:00

L’ensemble vocal Héléade de Musiques en Côte Fleurie donnera un concert caritatif au bénéfice du Centre François Baclesse de Caen, en l’église Saint-Martin.

Au programme, des œuvres de Schubert, Rossini, Webber, Holst, Jenkins,…

Cheffe de choeur Florence Devieilhe

Pianiste Gabrielle Valouvin .

English :

The Héléade vocal ensemble from Musiques en Côte Fleurie will be giving a benefit concert for the Centre François Baclesse in Caen. On the program, works by Schubert, Rossini, Webber, Holst, Jenkins,…

German :

Das Vokalensemble Héléade von Musiques en Côte Fleurie wird ein Benefizkonzert zugunsten des Centre François Baclesse in Caen geben. Auf dem Programm stehen Werke von Schubert, Rossini, Webber, Holst, Jenkins,…

Italiano :

L’ensemble vocale Héléade di Musiques en Côte Fleurie terrà un concerto di beneficenza per il Centro François Baclesse di Caen. Il programma prevede opere di Schubert, Rossini, Webber, Holst, Jenkins,…

Espanol :

El conjunto vocal Héléade de Musiques en Côte Fleurie ofrecerá un concierto a beneficio del Centro François Baclesse de Caen. El programa incluye obras de Schubert, Rossini, Webber, Holst, Jenkins,…

