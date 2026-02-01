Concert caritatif Rue Aristide Briand Cognac

Rue Aristide Briand Eglise Saint Léger Cognac Charente

Tarif : 15 – 15 – 15 EUR

Début : 2026-02-27 20:00:00
fin : 2026-02-27

2026-02-27

Le Club Soroptimist International de Cognac propose un concert caritatif au profit de ses actions en faveur de l’éducation.
Rue Aristide Briand Eglise Saint Léger Cognac 16100 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 6 07 13 60 11 

The Soroptimist International Club of Cognac is hosting a charity concert to raise funds for its educational initiatives.

