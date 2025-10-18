Concert Caritatif Collegium Telemann La Visitation Limoges
Concert Caritatif Collegium Telemann
La Visitation 9B Rue François Chénieux Limoges Haute-Vienne
Tarif : 5 – 5 – EUR
Tarif réduit
Début : 2025-10-18
2025-10-18
Concert caritatif au profit de l’association Na Semsé 87 (active au Burkina Faso dans le domaine de l’Education-soutien à une classe maternelle). Né en 2011, le Collegium Telemann est constitué́ de musiciens professeurs ou diplômés du conservatoire de Limoges. Il se produit régulièrement en Limousin et dans les régions voisines. On y trouve des musiciens, du soprano , du violoncelle, du clavecin, du violon baroque etc. .
+33 5 55 32 84 65 chalama.ferrier@gmail.com
