Concert Caritatif Collegium Telemann La Visitation Limoges

La Visitation 9B Rue François Chénieux Limoges Haute-Vienne

Tarif : 5 – 5 – EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-18
fin : 2025-10-18

Date(s) :
2025-10-18

Concert caritatif au profit de l’association Na Semsé 87 (active au Burkina Faso dans le domaine de l’Education-soutien à une classe maternelle). Né en 2011, le Collegium Telemann est constitué́ de musiciens professeurs ou diplômés du conservatoire de Limoges. Il se produit régulièrement en Limousin et dans les régions voisines. On y trouve des musiciens, du soprano , du violoncelle, du clavecin, du violon baroque etc.   .

La Visitation 9B Rue François Chénieux Limoges 87000 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 32 84 65  chalama.ferrier@gmail.com

