Concert caritatif David Louwerse Ault

Concert caritatif David Louwerse

Rue du Moulin Ault Somme

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-04 20:00:00

fin : 2026-04-04

Date(s) :

2026-04-04

Réservation obligatoire

Soirée exceptionnelle autour d’un concert de musique classique proposé par les Musiciens de l’Instant en soutien des travaux de rénovation de l’église Saint Pierre d’Ault…

David Louwerse, violoncelliste de talent, fondateur du festival Ault en musiques, et ses amis musiciens, organisent cet événement dont la recette sera reversée au profit de la restauration de cet édifice cultuel, emblématique de la Commune, cher au cœur des aultois mais aussi des habitants du Territoire

Rue du Moulin Ault 80460 Somme Hauts-de-France +33 3 22 60 41 21 cameocine.ault80@gmail.com

English :

Reservations required

An exceptional evening featuring a classical music concert by Les Musiciens de l’Instant in support of the renovation of Saint Pierre d?Ault church?

David Louwerse, a talented cellist and founder of the Ault en musiques festival, and his musician friends are organizing this event, with proceeds going to the restoration of this emblematic religious building, so dear to the hearts of the people of Ault and the surrounding area

