Concert caritatif David Louwerse Ault
Concert caritatif David Louwerse Ault samedi 4 avril 2026.
Concert caritatif David Louwerse
Rue du Moulin Ault Somme
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-04 20:00:00
fin : 2026-04-04
Date(s) :
2026-04-04
Réservation obligatoire
Soirée exceptionnelle autour d’un concert de musique classique proposé par les Musiciens de l’Instant en soutien des travaux de rénovation de l’église Saint Pierre d’Ault…
David Louwerse, violoncelliste de talent, fondateur du festival Ault en musiques, et ses amis musiciens, organisent cet événement dont la recette sera reversée au profit de la restauration de cet édifice cultuel, emblématique de la Commune, cher au cœur des aultois mais aussi des habitants du Territoire
Réservation obligatoire
Soirée exceptionnelle autour d’un concert de musique classique proposé par les Musiciens de l’Instant en soutien des travaux de rénovation de l’église Saint Pierre d’Ault…
David Louwerse, violoncelliste de talent, fondateur du festival Ault en musiques, et ses amis musiciens, organisent cet événement dont la recette sera reversée au profit de la restauration de cet édifice cultuel, emblématique de la Commune, cher au cœur des aultois mais aussi des habitants du Territoire .
Rue du Moulin Ault 80460 Somme Hauts-de-France +33 3 22 60 41 21 cameocine.ault80@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Reservations required
An exceptional evening featuring a classical music concert by Les Musiciens de l’Instant in support of the renovation of Saint Pierre d?Ault church?
David Louwerse, a talented cellist and founder of the Ault en musiques festival, and his musician friends are organizing this event, with proceeds going to the restoration of this emblematic religious building, so dear to the hearts of the people of Ault and the surrounding area
L’événement Concert caritatif David Louwerse Ault a été mis à jour le 2025-12-26 par DESTINATION LE TREPORT MERS