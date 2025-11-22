Concert caritatif de Gatien Leray et Meiko Nakahira Thionville

Concert caritatif de Gatien Leray et Meiko Nakahira

Concert exceptionnel organisé par le Lions-Club Thionville-Lorraine au profit de l’Hôpital Bel Air et de la Maison Femme Santé.

Un duo d’artistes d’exception

Meiko Nakahira débute le violon dès l’âge de trois ans au Japon. Formée à l’Université des Arts de Tokyo puis à la Haute École de Musique de Genève, elle est aujourd’hui artiste en résidence à l’Académie de l’Opéra de Paris et membre du quatuor Citadelles, en résidence au Centre Européen ProQuartet. Lauréate de nombreux concours internationaux, elle bénéficie également du soutien de la Fondation Hans Wilsdorf (Suisse).

Gatien Leray a commencé son parcours au Conservatoire de Thionville avant de poursuivre sa formation à la Haute École de Musique de Genève et à la Menuhin Academy. Invité de prestigieux festivals, il s’est produit aux côtés de Renaud et Gautier Capuçon ou encore Clemens Hagen. Lauréat de plusieurs fondations, il est actuellement artiste en résidence à la Chapelle Musicale Reine Elisabeth de Waterloo et prépare un diplôme d’interprète au Conservatoire de Paris.

Leur complicité musicale vous transportera à travers un répertoire riche et varié de l’élégance intemporelle de Mozart, aux audaces sonores de Martinu, jusqu’à la virtuosité éblouissante de la Passacaille de Halvorsen.Tout public

8 place Marie-Louise Thionville 57100 Moselle Grand Est +33 3 82 82 25 70 adagio@mairie-thionville.fr

English :

Exceptional concert organized by the Lions-Club Thionville-Lorraine to benefit the Bel Air Hospital and the Maison Femme Santé.

An exceptional duo of artists:

Meiko Nakahira began playing the violin at the age of three in Japan. Trained at the Tokyo University of the Arts and the Haute École de Musique de Genève, she is currently artist-in-residence at the Académie de l’Opéra de Paris and a member of the Citadelles quartet, in residence at the Centre Européen ProQuartet. Winner of numerous international competitions, she is also supported by the Hans Wilsdorf Foundation (Switzerland).

Gatien Leray began his career at the Conservatoire de Thionville, before continuing his training at the Haute École de Musique de Genève and the Menuhin Academy. Invited to prestigious festivals, he has performed alongside Renaud and Gautier Capuçon and Clemens Hagen. Winner of several foundations, he is currently artist-in-residence at the Chapelle Musicale Reine Elisabeth in Waterloo, and is preparing a performance diploma at the Conservatoire de Paris.

Their musical complicity will transport you through a rich and varied repertoire: from the timeless elegance of Mozart, to the sonic audacity of Martinu, to the dazzling virtuosity of Halvorsen’s Passacaglia.

German :

Außergewöhnliches Konzert, das vom Lions-Club Thionville-Lorraine zugunsten des Hôpital Bel Air und des Maison Femme Santé organisiert wird.

Ein außergewöhnliches Künstlerduo

Meiko Nakahira begann bereits im Alter von drei Jahren in Japan mit dem Geigenspiel. Nach ihrer Ausbildung an der Kunstuniversität Tokio und der Haute École de Musique in Genf ist sie heute Artist in Residence an der Académie de l’Opéra de Paris und Mitglied des Citadelles-Quartetts, das sich im Centre Européen ProQuartet befindet. Sie ist Preisträgerin zahlreicher internationaler Wettbewerbe und wird außerdem von der Hans Wilsdorf Stiftung (Schweiz) unterstützt.

Gatien Leray begann seine Ausbildung am Konservatorium von Thionville, bevor er seine Ausbildung an der Haute École de Musique de Genève und der Menuhin Academy fortsetzte. Als Gast renommierter Festivals trat er an der Seite von Renaud und Gautier Capuçon oder Clemens Hagen auf. Als Preisträger mehrerer Stiftungen ist er derzeit Artist in Residence an der Chapelle Musicale Reine Elisabeth in Waterloo und bereitet sich auf ein Interpretendiplom am Conservatoire de Paris vor.

Ihre musikalische Komplizenschaft wird Sie durch ein reiches und vielfältiges Repertoire tragen: von der zeitlosen Eleganz Mozarts über die klanglichen Kühnheiten Martinus bis hin zur blendenden Virtuosität der Passacaglia von Halvorsen.

Italiano :

Concerto eccezionale organizzato dal Lions-Club Thionville-Lorraine a favore dell’Ospedale Bel Air e della Maison Femme Santé.

Un duo di artisti eccezionali:

Meiko Nakahira ha iniziato a suonare il violino all’età di tre anni in Giappone. Formatasi all’Università delle Arti di Tokyo e poi alla Haute École de Musique di Ginevra, è attualmente artista in residenza presso l’Académie de l’Opéra de Paris e membro del quartetto Citadelles, in residenza presso il Centre Européen ProQuartet. Vincitrice di numerosi concorsi internazionali, è anche sostenuta dalla Fondazione Hans Wilsdorf (Svizzera).

Gatien Leray ha iniziato la sua carriera al Conservatorio di Thionville prima di proseguire la sua formazione alla Haute École de Musique de Genève e all’Accademia Menuhin. Ospite di prestigiosi festival, si è esibito al fianco di Renaud e Gautier Capuçon e Clemens Hagen. Beneficiario di diverse fondazioni, è attualmente artista in residenza presso la Chapelle Musicale Reine Elisabeth di Waterloo e sta preparando un diploma di esecuzione presso il Conservatorio di Parigi.

La loro complicità musicale vi trasporterà attraverso un repertorio ricco e variegato: dall’eleganza senza tempo di Mozart, all’audacia sonora di Martinu, al virtuosismo abbagliante della Passacaglia di Halvorsen.

Espanol :

Concierto excepcional organizado por el Lions-Club Thionville-Lorraine en beneficio del Hospital Bel Air y de la Maison Femme Santé.

Un dúo de artistas excepcionales:

Meiko Nakahira comenzó a tocar el violín a los tres años en Japón. Formada en la Universidad de las Artes de Tokio y posteriormente en la Haute École de Musique de Ginebra, actualmente es artista residente en la Académie de l’Opéra de París y miembro del cuarteto Citadelles, en residencia en el Centre Européen ProQuartet. Galardonada en numerosos concursos internacionales, también cuenta con el apoyo de la Fundación Hans Wilsdorf (Suiza).

Gatien Leray comenzó su carrera en el Conservatorio de Thionville antes de continuar su formación en la Haute École de Musique de Genève y en la Academia Menuhin. Invitado en prestigiosos festivales, ha actuado junto a Renaud y Gautier Capuçon y Clemens Hagen. Galardonado con varias fundaciones, actualmente es artista residente en la Chapelle Musicale Reine Elisabeth de Waterloo y prepara un diploma de interpretación en el Conservatorio de París.

Su complicidad musical le transportará a través de un repertorio rico y variado: de la elegancia intemporal de Mozart a la audacia sonora de Martinu, pasando por el virtuosismo deslumbrante de la Passacaglia de Halvorsen.

