Concert caritatif de l’Ensemble national des bandurists d’Ukraine Place Saint-Michel Limoges

Ce concert sera donné par l’Ensemble national des banduristes d’Ukraine (Nationalna Kapela Bandurystiv Ukrainy), le plus ancien collectif artistique d’Ukraine, fondé il y a 107 ans. Dans le cadre de la situation actuelle, l’ensemble prévoit une tournée caritative en France, dont l’objectif est de soutenir la culture ukrainienne, collecter des fonds en faveur des artistes de l’ensemble actuellement au front, et exprimer publiquement sa gratitude à la France pour le soutien.

L’Ensemble national des banduristes d’Ukraine se compose de 45 musiciens-chanteurs, qui chantent tout en jouant de la bandoura, instrument traditionnel emblématique de la culture ukrainienne. Ils perpétuent l’héritage ancestral du kobzarisme, profondément enraciné dans l’histoire du peuple ukrainien. .

