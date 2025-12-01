Concert Caritatif de Noël Châteauroux

Concert Caritatif de Noël

Une soirée musicale d’exception pour célébrer la magie de Noël ! À l’approche des fêtes de fin d’année, le public est invité à vivre un moment enchanteur lors d’un concert exceptionnel dédié aux plus grands standards de Noël.

Deux anciens élèves de la section musique de PMC et du Conservatoire de Châteauroux, aujourd’hui musiciens professionnels, se réunissent pour offrir une soirée placée sous le signe de l’émotion et du partage.

Romain Théret (arrangements & piano) et Alexis Bourguignon (trompette) proposeront une relecture raffinée et moderne des incontournables de Frank Sinatra, Michael Bublé, Nat King Cole et bien d’autres. Ils seront accompagnés d’une rythmique complète ainsi que d’un quatuor à cordes, réunissant des musiciens émérites pour créer une ambiance sonore chaleureuse et festive.

La soirée sera également marquée par la présence d’invités surprises — chanteurs et instrumentistes — qui viendront enrichir ce moment unique et offrir au public une expérience musicale mémorable. 12 .

Rue Paul-Louis Courier Châteauroux 36000 Indre Centre-Val de Loire +33 7 69 11 93 61

English :

An exceptional musical evening to celebrate the magic of Christmas! In the run-up to the festive season, audiences are invited to enjoy an enchanting concert of the greatest Christmas standards.

