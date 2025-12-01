Concert caritatif de Noël Pontarlier
Concert caritatif de Noël
Église Saint-Pierre Pontarlier Doubs
Début : 2025-12-14 16:45:00
fin : 2025-12-14 18:00:00
2025-12-14
Organisé par l’Harmonie Municipale
L’Orchestre Symphonique, Tutti Corde du Conservatoire, Le Chœur des Lavaux, Ariolica, Vocalia, Le Chœur La Capucine, Le Chœur du Haut Doubs, L’Harmonie Municipale, vous proposent leur traditionnel Concert de Noël au profit de France ADOT25 et Accompagner la Vie France ADOT 25 et Accompagner la Vie.
Billetterie directement sur place. .
Église Saint-Pierre Pontarlier 25300 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 6 80 13 48 86 hubert.querry@free.fr
