CONCERT CARITATIF DE NOËL Portet-sur-Garonne dimanche 7 décembre 2025.

ÉGLISE SAINT- MARTIN Portet-sur-Garonne Haute-Garonne

Début : 2025-12-07 15:30:00

fin : 2025-12-07 17:30:00

2025-12-07

Musique et solidarité s’invitent pour célébrer l’esprit de Noël!

Les Baladins du Confluent vous donnent rendez-vous pour leur traditionnel concert de Noël, une soirée chantante placée sous le signe du partage. Musiciens et chœurs unissent leurs voix soprano, alto et baryton pour interpréter des chants traditionnels de Noël venus des quatre coins du monde.

Portés par les sonorités douces de la guitare et les rythmes du djembé, ces airs universels réchaufferont les cœurs en cette fin d’année. Un moment musical et solidaire à vivre ensemble, en famille ou entre amis. .

ÉGLISE SAINT- MARTIN Portet-sur-Garonne 31120 Haute-Garonne Occitanie jeanad.flamand@orange.fr

English :

Music and solidarity to celebrate the spirit of Christmas!

German :

Musik und Solidarität, um den Geist der Weihnacht zu feiern!

Italiano :

Musica e solidarietà si uniscono per celebrare lo spirito del Natale!

Espanol :

Música y solidaridad se unen para celebrar el espíritu de la Navidad

