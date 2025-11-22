Concert Caritatif Des chansons plein la tête

Lure Haute-Saône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-22 16:00:00

fin : 2025-11-22 18:30:00

Date(s) :

2025-11-22

Concert de variété tout public accessible dès 10 ans.

Participation libre au profit de l’association Rétinostop pour la recherche médicale contre le rétinoblastome retinostop.org

Une douzaine d’artistes issus d’émissions musicales télévisées nous feront vibrer sur de nombreux tubes intemporels de Céline Dion à Gilbert Montagné en passant par Slimane, Elton John, Michel Sardou, Serge Lama ou Kendji Girac. Un concert festif tout public au profit de l’association Rétinostop qui lutte contre le rétinoblastome, cancer pédiatrique qui touche les enfants avant l’âge de 5 ans. .

Lure 70200 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté

English : Concert Caritatif Des chansons plein la tête

German : Concert Caritatif Des chansons plein la tête

Italiano :

Espanol :

L’événement Concert Caritatif Des chansons plein la tête Lure a été mis à jour le 2025-11-07 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DE LURE