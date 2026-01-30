Concert caritatif des Guimps Bardes Salle des fêtes Champagnac
Salle des fêtes Place Guy Publie Champagnac Charente-Maritime
Tarif : 10 – 10 – 10 EUR
Début : 2026-02-15
fin : 2026-02-15
Concert chanté par les Guimps Bardes, organisé par le Comité des Fêtes de Champagnac Les Fiestagnacs.
Douceurs et rafraichissements à déguster sur place. Un moment musical, convivial et solidaire. Profit reversé au téléthon.
Salle des fêtes Place Guy Publie Champagnac 17500 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 76 38 76 21 comitedesfetesdechampagnac@gmail.com
English :
Concert sung by the Guimps Bardes, organized by the Comité des Fêtes de Champagnac Les Fiestagnacs.
Sweets and refreshments available on site. A moment of music, conviviality and solidarity. Profits donated to the Telethon.
