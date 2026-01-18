Concert caritatif du 31 janvier 2026 Salle des Fêtes Suresnes Suresnes Samedi 31 janvier, 20h00 sur inscription

Concert caritatif du 31 janvier 2026 par le Lions Club de Suresnes

Le Lions Club de Suresnes vous invite à son prochain concert caritatif le 31 janvier 2026 au profit de ses actions pour la jeunesse.

Suresnes Soul Train, soirée Soul Jazz Pop par Abyale, ce sont 4 musiciens qui vous feront vibrer sur des succès intemporels venus de la soul, du disco et du jazz ! Au chant, Abyale, qui a grandi au son de la soul aux Etats-Unis et Stéphanie Malsa, chanteuse de gospel aux chœurs inspirants. L’accompagnement musical est assuré par deux musiciens de talent : Niels Sem, pianiste virtuose et arrangeur, Bobby Jocky, « Monsieur Groove », à la basse !

Que la fête commence !

Ouverture des portes à partir de 19 h 30

Vente de champagne et de boissons sans alcool et buffet sur place

En savoir plus sur Abyale :

« … le gospel, le jazz Caraïbes, ça lui va tellement bien, à la princesse Abyale… » André Manoukian, FRANCE INTER

« C’est une voix de velours, une perle rare … Son identité artistique, c’est avant tout la musique noire américaine, sans oublier ses racines africaines… Voici le soleil de l’âme noire, elle s’appelle Abyale…” Eric BASTIEN. France BLEU

« Pensez-y la prochaine fois que vous la voyez sur scène, en France, en Afrique, en Amérique… le son, l’énergie, la puissance du corps humain, vous avez là en instantané tout ce qui la caractérise …. » Marina MIELCZAREK. RFI

www.instagram.com/madamejazze

www.madamejazze.com

www.abyale.me

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-01-31T20:00:00.000+01:00

Fin : 2026-01-31T22:30:00.000+01:00

https://lions-club-de-suresnes.assoconnect.com/collect/description/626208-t-concert-caritatif-du-31-janvier-2026

Salle des Fêtes Suresnes 2 Rue Carnot, 92150 SURESNES, France Quartier Centre-Ville Suresnes 92150 Hauts-de-Seine



