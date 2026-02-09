Concert caritatif du Chœur Sol’Air Maison des Associations François Mitterrand Bourg-de-Péage

Concert caritatif du Chœur Sol'Air

La Chorale du Chœur Sol’Air organise un concert caritatif auquel elle vous attend nombreux !
Maison des Associations François Mitterrand 2 avenue de Mindelheim Bourg-de-Péage 26300 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 11 26 18 14  choeursolair@gmail.com

English :

The Chorale du Ch?ur Sol’Air is organizing a charity concert, and we look forward to seeing many of you there!

