Concert caritatif du Chœur Sol’Air Maison des Associations François Mitterrand Bourg-de-Péage
Concert caritatif du Chœur Sol’Air Maison des Associations François Mitterrand Bourg-de-Péage vendredi 27 mars 2026.
Concert caritatif du Chœur Sol’Air
Maison des Associations François Mitterrand 2 avenue de Mindelheim Bourg-de-Péage Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-27
fin : 2026-03-27
Date(s) :
2026-03-27
La Chorale du Chœur Sol’Air organise un concert caritatif auquel elle vous attend nombreux !
.
Maison des Associations François Mitterrand 2 avenue de Mindelheim Bourg-de-Péage 26300 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 11 26 18 14 choeursolair@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
The Chorale du Ch?ur Sol’Air is organizing a charity concert, and we look forward to seeing many of you there!
L’événement Concert caritatif du Chœur Sol’Air Bourg-de-Péage a été mis à jour le 2026-02-05 par Valence Romans Tourisme