CONCERT CARITATIF DU CLUB ROTARY BÉZIERS SUD Béziers

CONCERT CARITATIF DU CLUB ROTARY BÉZIERS SUD

9 rue Victor Hugo Béziers Hérault

Début : 2026-03-27

fin : 2026-03-27

2026-03-27

Soirée caritative du Rotary Club Béziers Sud danse avec l’Opus Ballet et concert d’un jeune violoniste révélé dans Prodiges 2023, au profit de la Ligue contre le cancer.

Le Rotary Club Béziers Sud a le plaisir de vous convier à une soirée d’exception dans le magnifique Théâtre des Variétés, récemment restauré.

Ce spectacle se déroulera en deux temps

– une première partie dédiée à la danse, avec une prestation de 30 minutes de l’Opus Ballet de Béziers ;

– suivie d’un concert d’une heure porté par un jeune violoniste de 14 ans, révélé dans l’émission Prodiges en 2023.

Cette soirée caritative est organisée au profit de la Ligue contre le cancer, alliant ainsi excellence artistique et engagement solidaire, dans un écrin patrimonial d’exception. .

9 rue Victor Hugo Béziers 34500 Hérault Occitanie +33 4 99 41 36 36 accueil.tourisme@beziers-mediterranee.com

English :

Rotary Club Béziers Sud charity evening: dance with Opus Ballet and concert by a young violinist revealed in Prodiges 2023, in aid of the Ligue contre le cancer.

