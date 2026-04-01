Ogeu-les-Bains

Concert caritatif du groupe Basa Andere

Eglise Ogeu-les-Bains Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-19 17:00:00

fin : 2026-04-19

Date(s) :

2026-04-19

Une soirée musicale pleine de coeur et d’émotion: venez vibrer au son des voix et des instruments, tout en soutenant les résidents de la Maison Perce-Neige Pyrénées ! .

Eglise Ogeu-les-Bains 64680 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 34 95 34 contact@perceneige-ogeu.fr

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English : Concert caritatif du groupe Basa Andere

L’événement Concert caritatif du groupe Basa Andere Ogeu-les-Bains a été mis à jour le 2026-04-08 par Office de Tourisme du Haut-Béarn