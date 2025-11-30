Concert caritatif du Lions Club d’Oloron Salle des fêtes Herrère

Concert caritatif du Lions Club d’Oloron

Salle des fêtes 3 Rue de la Salle des Fêtes Herrère Pyrénées-Atlantiques

Début : 2025-11-30

fin : 2025-11-30

2025-11-30

Le Lions Club d’Oloron organise un concert caritatif à Herrère afin de récolter des fonds pour l’association Koala, qui

améliore le quotidien des enfants à l’hôpital de Pau, ainsi qu’en faveur de la Ligue contre le cancer.

La première partie sera assurée par l’ensemble de Sons et Silences, qui mélange les musiciens de l’orchestre symphonique

et de la fanfare de l’association sous la direction de Patrick Lartigue.

La seconde partie permettra de découvrir tout le talent d’Evada, un groupe folklorique d’une vingtaine de chanteurs

issus de tout le Haut-Béarn qui se dédie à l’interprétation de chansons traditionnelles. .

Salle des fêtes 3 Rue de la Salle des Fêtes Herrère 64680 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine lionscluboloron64@gmail.com

