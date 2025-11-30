Concert caritatif du Lions Club d’Oloron Salle des fêtes Herrère
Concert caritatif du Lions Club d’Oloron Salle des fêtes Herrère dimanche 30 novembre 2025.
Concert caritatif du Lions Club d’Oloron
Salle des fêtes 3 Rue de la Salle des Fêtes Herrère Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Tarif réduit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-30
fin : 2025-11-30
Date(s) :
2025-11-30
Le Lions Club d’Oloron organise un concert caritatif à Herrère afin de récolter des fonds pour l’association Koala, qui
améliore le quotidien des enfants à l’hôpital de Pau, ainsi qu’en faveur de la Ligue contre le cancer.
La première partie sera assurée par l’ensemble de Sons et Silences, qui mélange les musiciens de l’orchestre symphonique
et de la fanfare de l’association sous la direction de Patrick Lartigue.
La seconde partie permettra de découvrir tout le talent d’Evada, un groupe folklorique d’une vingtaine de chanteurs
issus de tout le Haut-Béarn qui se dédie à l’interprétation de chansons traditionnelles. .
Salle des fêtes 3 Rue de la Salle des Fêtes Herrère 64680 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine lionscluboloron64@gmail.com
English : Concert caritatif du Lions Club d’Oloron
German : Concert caritatif du Lions Club d’Oloron
Italiano :
Espanol : Concert caritatif du Lions Club d’Oloron
L’événement Concert caritatif du Lions Club d’Oloron Herrère a été mis à jour le 2025-11-17 par Office de Tourisme du Haut-Béarn