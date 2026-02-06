CONCERT CARITATIF ENSEMBLE ARIANNA Lattes
CONCERT CARITATIF ENSEMBLE ARIANNA Lattes dimanche 15 février 2026.
CONCERT CARITATIF ENSEMBLE ARIANNA
Rue des Chevaliers de Malte Lattes Hérault
Début : 2026-02-15
fin : 2026-02-15
Date(s) :
2026-02-15
Nous vous invitons donc à nous rejoindre à l’église Saint Bernard de Lattes (34) le dimanche 15 février à 17h pour un très beau concert en trio avec nos amis Cécile Désier, violon baroque, Luc Gaugler, basse de viole et Marie-Paule Nounou, clavecin, dans un programme de musique baroque allemande autour des compositeurs Bach, Biber et Buxtehude.
Renseignements 06 26 92 02 08 .
Rue des Chevaliers de Malte Lattes 34970 Hérault Occitanie +33 6 26 92 02 08
English :
We invite you to join us at Saint Bernard church in Lattes (34) on Sunday February 15 at 5pm for a beautiful trio concert with our friends Cécile Désier, baroque violin, Luc Gaugler, bass viol and Marie-Paule Nounou, harpsichord, in a program of German baroque music by Bach, Biber and Buxtehude.
L’événement CONCERT CARITATIF ENSEMBLE ARIANNA Lattes a été mis à jour le 2026-02-04 par 34 OT MONTPELLIER