CONCERT CARITATIF ENSEMBLE ARIANNA Lattes

CONCERT CARITATIF ENSEMBLE ARIANNA

Rue des Chevaliers de Malte Lattes Hérault

Début : 2026-02-15

fin : 2026-02-15

2026-02-15

Nous vous invitons donc à nous rejoindre à l’église Saint Bernard de Lattes (34) le dimanche 15 février à 17h pour un très beau concert en trio avec nos amis Cécile Désier, violon baroque, Luc Gaugler, basse de viole et Marie-Paule Nounou, clavecin, dans un programme de musique baroque allemande autour des compositeurs Bach, Biber et Buxtehude.

Renseignements 06 26 92 02 08 .

Rue des Chevaliers de Malte Lattes 34970 Hérault Occitanie +33 6 26 92 02 08

English :

We invite you to join us at Saint Bernard church in Lattes (34) on Sunday February 15 at 5pm for a beautiful trio concert with our friends Cécile Désier, baroque violin, Luc Gaugler, bass viol and Marie-Paule Nounou, harpsichord, in a program of German baroque music by Bach, Biber and Buxtehude.

