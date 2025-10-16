Concert caritatif « Et la lumière fut »… à l’Église de La Madeleine au profit de l’Association France TUTELLE Église de La Madeleine PARIS

Concert caritatif « Et la lumière fut »… à l’Église de La Madeleine au profit de l’Association France TUTELLE Église de La Madeleine PARIS jeudi 16 octobre 2025.

Sous la direction d’Asta

Timukaitė Lemiesle, l’Ensemble Vocal Laeta Voce, accompagné à

l’orgue par Pascal Marsault, illumineront les voûtes de la Madeleine au

profit des familles touchées par la vulnérabilité et vous proposerons un

parcours musical inédit :

Litanies de Jehan Alain

de Jehan Alain Anoj

pusėj de

Vaclovas Augustinas

de Vaclovas Augustinas Ave

Maris Stella de

Josep Ollé Sabaté

de Josep Ollé Sabaté Prélude

en sol mineur

de Gabriel Pierné

de Gabriel Pierné O

Salutaris

d’Ēriks Ešenvalds

d’Ēriks Ešenvalds Exultate

jubilate de

Karl Jenkins

de Karl Jenkins Sunrise

Mass d’Ola

Gjeilo (4 mouvements)

100 % des recettes seront

reversées à France TUTELLE pour financer ses actions d’accompagnement,

d’information et de soutien des aidants et protecteurs familiaux.

ℎ ́ = ℎ !

️ Réservation obligatoire :

https://my.weezevent.com/concert-caritatif-de-lensemble-vocal-laeta-voce-france-tutelle

Pour tout renseignement :

communication@francetutelle.org

France TUTELLE organise son concert caritatif « Et la lumière fut… » le jeudi 16 octobre 2025 à 20 h (accueil dès 19 h 30) à l’Église de la Madeleine (Place de la Madeleine, 75008 Paris).

Le jeudi 16 octobre 2025

de 20h00 à 21h30

payant

de 15€ à 50€

Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2025-10-16T23:00:00+02:00

fin : 2025-10-17T00:30:00+02:00

Date(s) : 2025-10-16T20:00:00+02:00_2025-10-16T21:30:00+02:00

Église de La Madeleine place de la Madeleine 75008 PARIS

https://www.francetutelle.fr/concert-caritatif-et-la-lumiere-fut-a-leglise-de-la-madeleine/ +33647174734 communication@francetutelle.org https://www.facebook.com/AssoFranceTUTELLE https://www.facebook.com/AssoFranceTUTELLE