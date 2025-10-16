Concert caritatif « Et la lumière fut »… à l’Église de La Madeleine au profit de l’Association France TUTELLE Église de La Madeleine PARIS
Concert caritatif « Et la lumière fut »… à l’Église de La Madeleine au profit de l’Association France TUTELLE Église de La Madeleine PARIS jeudi 16 octobre 2025.
Sous la direction d’Asta
Timukaitė Lemiesle, l’Ensemble Vocal Laeta Voce, accompagné à
l’orgue par Pascal Marsault, illumineront les voûtes de la Madeleine au
profit des familles touchées par la vulnérabilité et vous proposerons un
parcours musical inédit :
- Litanies de Jehan Alain
- Anoj
pusėj de
Vaclovas Augustinas
- Ave
Maris Stella de
Josep Ollé Sabaté
- Prélude
en sol mineur
de Gabriel Pierné
- O
Salutaris
d’Ēriks Ešenvalds
- Exultate
jubilate de
Karl Jenkins
- Sunrise
Mass d’Ola
Gjeilo (4 mouvements)
100 % des recettes seront
reversées à France TUTELLE pour financer ses actions d’accompagnement,
d’information et de soutien des aidants et protecteurs familiaux.
️ Réservation obligatoire :
https://my.weezevent.com/concert-caritatif-de-lensemble-vocal-laeta-voce-france-tutelle
Pour tout renseignement :
communication@francetutelle.org
France TUTELLE organise son concert caritatif « Et la lumière fut… » le jeudi 16 octobre 2025 à 20 h (accueil dès 19 h 30) à l’Église de la Madeleine (Place de la Madeleine, 75008 Paris).
Le jeudi 16 octobre 2025
de 20h00 à 21h30
payant
de 15€ à 50€
Tout public.
Église de La Madeleine place de la Madeleine 75008 PARIS
https://www.francetutelle.fr/concert-caritatif-et-la-lumiere-fut-a-leglise-de-la-madeleine/ +33647174734 communication@francetutelle.org