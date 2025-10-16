Concert caritatif « Et la lumière fut »… à l’Église de La Madeleine au profit de l’Association France TUTELLE Église de La Madeleine PARIS

Concert caritatif « Et la lumière fut »… à l’Église de La Madeleine au profit de l’Association France TUTELLE Église de La Madeleine PARIS jeudi 16 octobre 2025.

Sous la direction d’Asta
Timukaitė Lemiesle, l’Ensemble Vocal Laeta Voce, accompagné à
l’orgue par Pascal Marsault, illumineront les voûtes de la Madeleine au
profit des familles touchées par la vulnérabilité et vous proposerons un
parcours musical inédit :

  • Litanies de Jehan Alain
  • Anoj
    pusėj     de
    Vaclovas Augustinas
  • Ave
    Maris Stella     de
    Josep Ollé Sabaté
  • Prélude
    en sol mineur
    de Gabriel Pierné
  • O
    Salutaris
    d’Ēriks Ešenvalds
  • Exultate
    jubilate     de
    Karl Jenkins
  • Sunrise
    Mass     d’Ola
    Gjeilo (4 mouvements)

100 % des recettes seront
reversées à France TUTELLE pour financer ses actions d’accompagnement,
d’information et de soutien des aidants et protecteurs familiaux.

ℎ ́ = ℎ  !

️ Réservation obligatoire :
https://my.weezevent.com/concert-caritatif-de-lensemble-vocal-laeta-voce-france-tutelle

Pour tout renseignement :
communication@francetutelle.org

Le jeudi 16 octobre 2025
de 20h00 à 21h30
payant

de 15€ à 50€

Tout public.

Église de La Madeleine place de la Madeleine  75008 PARIS
https://www.francetutelle.fr/concert-caritatif-et-la-lumiere-fut-a-leglise-de-la-madeleine/ +33647174734 communication@francetutelle.org https://www.facebook.com/AssoFranceTUTELLE https://www.facebook.com/AssoFranceTUTELLE