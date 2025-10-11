Concert Caritatif Gospel Église Christuskirche Paris
Dans le cadre de la Journée Internationale de la Fille, les Zonta Clubs de
Paris organisent, un concert caritatif de gospel, le samedi 11 octobre 2025 à 20
heures. La chorale « The Voice of Freedom », vous fera vibrer sur des
rythmes soul et blues, rappelant les racines mêmes du gospel : le negro
spiritual. Dévouée à des causes humanitaires, le 11 octobre sera l’occasion
pour « The Voice of Freedom » de soutenir l’une des causes principales
du Zonta International : la lutte contre le mariage forcé des filles. Les fonds
collectés durant cette soirée seront destinés au club service centenaire Zonta,
qui œuvre pour l’amélioration de la condition des femmes et des filles à
travers le monde.
Un moment musical inoubliable, un don pour la lutte contre les violences
basées sur le genre!
Concert Caritatif Gospel à l’occasion de la Journée Internationale de la Fille.
Le samedi 11 octobre 2025
de 20h00 à 22h00
payant
De 10 à 30 euros.
Tout public.
Église Christuskirche 25, rue Blanche 75009 Paris