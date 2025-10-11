Concert Caritatif Gospel Église Christuskirche Paris

Concert Caritatif Gospel Église Christuskirche Paris samedi 11 octobre 2025.

Dans le cadre de la Journée Internationale de la Fille, les Zonta Clubs de

Paris organisent, un concert caritatif de gospel, le samedi 11 octobre 2025 à 20

heures. La chorale « The Voice of Freedom », vous fera vibrer sur des

rythmes soul et blues, rappelant les racines mêmes du gospel : le negro

spiritual. Dévouée à des causes humanitaires, le 11 octobre sera l’occasion

pour « The Voice of Freedom » de soutenir l’une des causes principales

du Zonta International : la lutte contre le mariage forcé des filles. Les fonds

collectés durant cette soirée seront destinés au club service centenaire Zonta,

qui œuvre pour l’amélioration de la condition des femmes et des filles à

travers le monde.

Un moment musical inoubliable, un don pour la lutte contre les violences

basées sur le genre!

Concert Caritatif Gospel à l’occasion de la Journée Internationale de la Fille.

Le samedi 11 octobre 2025

de 20h00 à 22h00

payant

De 10 à 30 euros.

Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2025-10-11T23:00:00+02:00

fin : 2025-10-12T01:00:00+02:00

Date(s) : 2025-10-11T20:00:00+02:00_2025-10-11T22:00:00+02:00

Église Christuskirche 25, rue Blanche 75009 Paris