Concert caritatif Gospel en choeur Zaba’s Boys Temple protestant Saint-Maixent-l’École

Temple protestant Rue Basse du Château Saint-Maixent-l’École Deux-Sèvres
Tarif : 8 – 8 – 8 EUR
Concert au profit de RETINA FRANCE
Tombola Buvette et vente de gâteaux
Venez nombreux pour partager ce bon moment !
Plus d infos gospelenchoeur79@outlook.fr
https://www.facebook.com/profile.php?id=100029228622587 .
Temple protestant Rue Basse du Château Saint-Maixent-l’École 79400 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 6 81 29 80 18 gospelenchoeur79@outlook.fr
