Concert caritatif Gospel en choeur Zaba’s Boys Temple protestant Saint-Maixent-l’École

Concert caritatif Gospel en choeur Zaba’s Boys

Temple protestant Rue Basse du Château Saint-Maixent-l’École Deux-Sèvres

Tarif : 8 – 8 – 8 EUR

Tarif de base plein tarif

Début : 2026-01-31

fin : 2026-01-31

2026-01-31

Concert au profit de RETINA FRANCE

Tombola Buvette et vente de gâteaux

Venez nombreux pour partager ce bon moment !

Plus d infos gospelenchoeur79@outlook.fr

https://www.facebook.com/profile.php?id=100029228622587 .

Temple protestant Rue Basse du Château Saint-Maixent-l’École 79400 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 6 81 29 80 18 gospelenchoeur79@outlook.fr

