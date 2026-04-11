Sète

CONCERT CARITATIF GOSPEL

26 Corniche de Neuburg Sète Hérault

Tarif : 12 – 12 – 12 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-12

fin : 2026-04-12

Date(s) :

2026-04-12

Depuis plus de vingt ans, la chorale de Saint Jean de Vedas, la Gospel Giving Singers, sous la direction de son chef de chœur Marc Gilet, véhicule l’émotion du négro spiritual et l’éclat du gospel contemporain, riche de diverses influences musicales pour un plaisir varié aux couleurs Gospel.Le chœur composé d’une cinquantaine de choristes dont neuf solistes, partagent la même passion du chant et la joie de communiquer leur belle énergie aux spectateurs sur un accompagnement au piano. .

26 Corniche de Neuburg Sète 34200 Hérault Occitanie +33 6 79 63 34 06 assosdethau@gmail.com

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English :

L’événement CONCERT CARITATIF GOSPEL Sète a été mis à jour le 2026-04-08 par OLD Hérault OT ARCHIPEL DE THAU SETE