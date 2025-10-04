Concert caritatif Salle des fêtes Guiche

Salle des fêtes Chem. de l’École Guiche Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 15 – 15 – 15 EUR

Tarif de base plein tarif

Les Hardidets, un coeur d’homme béarnais, va se produire pour récolter des fonds au profit de l’IEMFP Hameau Bellevue de Salies de Béarn. .

