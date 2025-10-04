Concert caritatif Salle des fêtes Guiche
Concert caritatif Salle des fêtes Guiche samedi 4 octobre 2025.
Concert caritatif
Salle des fêtes Chem. de l’École Guiche Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 15 – 15 – 15 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-04
fin : 2025-10-04
Date(s) :
2025-10-04
Les Hardidets, un coeur d’homme béarnais, va se produire pour récolter des fonds au profit de l’IEMFP Hameau Bellevue de Salies de Béarn. .
Salle des fêtes Chem. de l’École Guiche 64520 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 56 03 49
English : Concert caritatif
German : Concert caritatif
Italiano :
Espanol : Concert caritatif
L’événement Concert caritatif Guiche a été mis à jour le 2025-09-17 par Office de Tourisme Pays Basque