CONCERT CARITATIF HAMAP – Collioure, 18 mai 2025 17:00, Collioure.

Pyrénées-Orientales

CONCERT CARITATIF HAMAP 13 Rue Jules Michelet Collioure Pyrénées-Orientales

Début : 2025-05-18 17:00:00

fin : 2025-05-18 19:00:00

2025-05-18

Participez au concert caritatif organisé au profit d’HAMAP. Un moment musical unique où solidarité et générosité se mêlent pour soutenir des actions essentielles. Venez nombreux pour partager l’émotion et contribuer à une cause qui a besoin de vous.

13 Rue Jules Michelet

Collioure 66190 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 82 15 47

English :

Take part in the benefit concert for HAMAP. A unique musical moment where solidarity and generosity come together to support essential actions. Come one, come all to share the emotion and contribute to a cause that needs you.

German :

Nehmen Sie am Benefizkonzert zugunsten von HAMAP teil. Ein einzigartiger musikalischer Moment, in dem sich Solidarität und Großzügigkeit vereinen, um wichtige Aktionen zu unterstützen. Kommen Sie zahlreich, um die Emotionen zu teilen und einen Beitrag zu einer Sache zu leisten, die Sie braucht.

Italiano :

Partecipate al concerto di beneficenza per HAMAP. Un momento musicale unico in cui solidarietà e generosità si uniscono per sostenere azioni essenziali. Venite tutti a condividere l’emozione e a contribuire a una causa che ha bisogno di voi.

Espanol :

Participe en el concierto benéfico para HAMAP. Un momento musical único donde la solidaridad y la generosidad se unen para apoyar acciones esenciales. Venga uno, vengan todos a compartir la emoción y contribuir a una causa que le necesita.

