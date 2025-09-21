Concert caritatif Hindisheim
Concert caritatif Hindisheim dimanche 21 septembre 2025.
Concert caritatif
rue de l’église Hindisheim Bas-Rhin
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2025-09-21 17:00:00
fin : 2025-09-21 18:00:00
Date(s) :
2025-09-21
Concert caritatif avec l’ensemble vocal MélodHin et la chorale Why Note pour les 60 ans de l’association « Vaincre la mucoviscidose ». Jazz, gospel et morceaux pop rock sont au programme Cold Play, Quenn, Simon and Garfunkel, Mickael Jackson… .
rue de l’église Hindisheim 67150 Bas-Rhin Grand Est +33 6 71 44 17 18 presidentemelodhin@laposte.net
English :
German :
Italiano :
Espanol :
L’événement Concert caritatif Hindisheim a été mis à jour le 2025-09-05 par Office de tourisme du Grand Ried