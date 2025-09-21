Concert caritatif Hindisheim

Concert caritatif Hindisheim dimanche 21 septembre 2025.

Concert caritatif

rue de l’église Hindisheim Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2025-09-21 17:00:00
fin : 2025-09-21 18:00:00

Date(s) :
2025-09-21

Concert caritatif avec l’ensemble vocal MélodHin et la chorale Why Note pour les 60 ans de l’association « Vaincre la mucoviscidose ». Jazz, gospel et morceaux pop rock sont au programme Cold Play, Quenn, Simon and Garfunkel, Mickael Jackson…   .

rue de l’église Hindisheim 67150 Bas-Rhin Grand Est +33 6 71 44 17 18  presidentemelodhin@laposte.net

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Concert caritatif Hindisheim a été mis à jour le 2025-09-05 par Office de tourisme du Grand Ried