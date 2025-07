Concert Caritatif Hors de Portée Place du 11 août 1944 Cluny

Concert Caritatif Hors de Portée Place du 11 août 1944 Cluny vendredi 12 septembre 2025.

Place du 11 août 1944 Abbaye lieu fléché à l'intérieur Cluny Saône-et-Loire

Tarif : 5 EUR

Début : 2025-09-12 20:00:00

fin : 2025-09-12 22:00:00

2025-09-12

Groupe de 2 musiciens Lyonnais à influence riches et variées pop rock anglais jazz bossa Nova.

Buvette et de quoi se restaurer rapidement possible sur place.

Ouverture 30mn avant le début du concert.

Entracte prévu.

Concert organisé par les Gadz’art et Imotep pour le bénéfice de l’église Notre Dame de Cluny. .

+33 6 88 74 99 27 imotepcluny@gmail.com

