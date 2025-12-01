Concert Caritatif Jazz de Noël Châteauroux

Concert Caritatif Jazz de Noël

14 Rue Paul-Louis Courier Châteauroux Indre

Début : Vendredi 2025-12-22 21:15:00

fin : 2025-12-22 22:30:00

2025-12-22

Au programme les incontournables de Frank Sinatra, Michael Bublé, Nat King Cole et bien d’autres, revisités avec raffinement et émotion.

Ils seront entourés de musiciens émérites à la rythmique ainsi que d’un quatuor à cordes, pour offrir au public une expérience sonore chaleureuse et festive.

À l’approche des fêtes, laissez-vous emporter par la féérie de Noël lors d’une soirée musicale d’exception ! Romain Théret (arrangements & piano) et Alexis Bourguignon (trompette) tous deux anciens élèves de la section musique de PMC et du Conservatoire de Châteauroux, aujourd’hui devenus musiciens professionnels vous invitent à partager un moment unique autour des plus grands standards de la musique de Noël.

Des invités surprises, chanteurs et instrumentistes, viendront également rejoindre la scène pour sublimer cette soirée et en faire un moment inoubliable. 12 .

+33 7 69 11 93 61 holyduckrecords@gmail.com

English :

On the program: classic songs by Frank Sinatra, Michael Bublé, Nat King Cole and many others, revisited with refinement and emotion.

Accompanied by an all-star rhythm section and a string quartet, they offer audiences a warm and festive sound experience.

