Concert caritatif Jimmy Sax Orange Vélodrome Marseille 8e Arrondissement

Concert caritatif Jimmy Sax

Jeudi 30 octobre 2025 de 18h30 à 23h59. Orange Vélodrome 3 Boulevard Michelet Marseille 8e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Tarif : 40 – 40 – 40 EUR

Phoceo Fonds de dotation Hôpitaux Universitaires Marseille Méditerranée, accompagne l’AP-HM dans ses projets, pour les malades, pour les équipes et pour la recherche.

L’Orange Vélodrome accueille un concert caritatif au profit de Phoceo ( APHM la Timone enfants ) avec 13e Homme ( Olympique de Marseille).







Dans le Salon des Légendes, vous pourrez voir et entendre







-Jimmy Sax

– The Supermen Lovers

– Superfunk

– Provi, Démon

– Claude Njoya

– Golden live.









Chaque année, 2500 enfants en France affrontent le cancer. Malheureusement, 80% seulement survivent… Aujourd’hui, grâce à une machine révolutionnaire, nous avons une occasion unique de voir la tumeur dans les yeux, de changer leur avenir et de leur offrir les meilleurs soins possibles. .

Orange Vélodrome 3 Boulevard Michelet Marseille 8e Arrondissement 13008 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 14 96 25 06 yohann.mariani@phoceo.com

English :

Phoceo Fonds de dotation Hôpitaux Universitaires Marseille Méditerranée, supports the AP-HM in its projects for patients, teams and research.

German :

Phoceo Fonds de dotation Hôpitaux Universitaires Marseille Méditerranée begleitet die AP-HM bei ihren Projekten, für die Kranken, für die Teams und für die Forschung.

Italiano :

Phoceo Fondo di dotazione degli Ospedali Universitari di Marsiglia-Mediterraneo, sostiene l’AP-HM nei suoi progetti per i pazienti, le équipe e la ricerca.

Espanol :

Phoceo Fondo de Dotación de los Hospitales Universitarios Marsella-Mediterráneo, apoya a la AP-HM en sus proyectos para pacientes, equipos e investigación.

