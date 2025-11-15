Concert caritatif Le Tréport

Concert caritatif Le Tréport samedi 15 novembre 2025.

Concert caritatif

Salle Reggiani Le Tréport Seine-Maritime

l’Association David Henin organise un concert caritatif destiné à récolter des dons pour la lutte contre le cancer du poumon. Pour assister au concert, il vous suffira de faire un don libre à l’entrée.
Salle Reggiani Le Tréport 76470 Seine-Maritime Normandie   associationdavidhenin@gmail.com

