Concert caritatif Le Tréport

Salle Reggiani Le Tréport Seine-Maritime
l’Association David Henin organise un concert caritatif destiné à récolter des dons pour la lutte contre le cancer du poumon. Pour assister au concert, il vous suffira de faire un don libre à l’entrée.
Salle Reggiani Le Tréport 76470 Seine-Maritime Normandie associationdavidhenin@gmail.com
