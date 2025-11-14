Concert caritatif Les Viennois de la Haute Théâtre du Cloître Bellac

Concert caritatif Les Viennois de la Haute

Théâtre du Cloître Rue Lafayette Bellac Haute-Vienne

Tarif : 5 – 5 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-14

fin : 2025-11-14

Date(s) :

2025-11-14

Après la journée Rose, venez passer une soirée Rose en compagnie des Viennois de la Haute pour un concert au Théâtre du Cloître. La restauration est assurée par Le Central by Santat et tous les bénéfices seront reversés à des associations qui œuvrent en faveur de la lutte contre le cancer. .

Théâtre du Cloître Rue Lafayette Bellac 87300 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 60 87 61

English : Concert caritatif Les Viennois de la Haute

German : Concert caritatif Les Viennois de la Haute

Italiano :

Espanol : Concert caritatif Les Viennois de la Haute

L’événement Concert caritatif Les Viennois de la Haute Bellac a été mis à jour le 2025-11-07 par OT Pays du Haut Limousin