Concert caritatif CHAPELLE SAINTE-BLANDINE Metz dimanche 23 novembre 2025.

CHAPELLE SAINTE-BLANDINE 3 rue Cambout Metz Moselle

Gratuit

Dimanche 2025-11-23 16:00:00
2025-11-23 17:30:00

2025-11-23

Concert caritatif au profit de la Croix Rouge française de Metz, avec le soutien du Chœur d'Hommes Jean Bouillet de Nancy.Tout public
CHAPELLE SAINTE-BLANDINE 3 rue Cambout Metz 57000 Moselle Grand Est  

English :

Benefit concert for the French Red Cross in Metz, with support from the Ch?ur d'Hommes Jean Bouillet in Nancy.

German :

Benefizkonzert zugunsten des Französischen Roten Kreuzes in Metz, mit Unterstützung des Ch?ur d'Hommes Jean Bouillet aus Nancy.

Italiano :

Concerto di beneficenza a favore della Croce Rossa Francese a Metz, con il sostegno del Ch'ur d'Hommes Jean Bouillet di Nancy.

Espanol :

Concierto benéfico a favor de la Cruz Roja Francesa en Metz, con el apoyo de la Ch?ur d'Hommes Jean Bouillet de Nancy.

