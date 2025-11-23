Concert caritatif CHAPELLE SAINTE-BLANDINE Metz
Concert caritatif CHAPELLE SAINTE-BLANDINE Metz dimanche 23 novembre 2025.
Concert caritatif
CHAPELLE SAINTE-BLANDINE 3 rue Cambout Metz Moselle
Tarif : – – EUR
0
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche Dimanche 2025-11-23 16:00:00
fin : 2025-11-23 17:30:00
Date(s) :
2025-11-23
Concert caritatif au profit de la Croix Rouge française de Metz, avec le soutien du Chœur d’Hommes Jean Bouillet de Nancy.Tout public
0 .
CHAPELLE SAINTE-BLANDINE 3 rue Cambout Metz 57000 Moselle Grand Est
English :
Benefit concert for the French Red Cross in Metz, with support from the Ch?ur d’Hommes Jean Bouillet in Nancy.
German :
Benefizkonzert zugunsten des Französischen Roten Kreuzes in Metz, mit Unterstützung des Ch?ur d’Hommes Jean Bouillet aus Nancy.
Italiano :
Concerto di beneficenza a favore della Croce Rossa Francese a Metz, con il sostegno del Ch’ur d’Hommes Jean Bouillet di Nancy.
Espanol :
Concierto benéfico a favor de la Cruz Roja Francesa en Metz, con el apoyo de la Ch?ur d’Hommes Jean Bouillet de Nancy.
L’événement Concert caritatif Metz a été mis à jour le 2025-11-18 par AGENCE INSPIRE METZ