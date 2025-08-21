Concert caritatif Montaut
Concert caritatif Montaut jeudi 21 août 2025.
Concert caritatif
Eglise Saint Pierre Montaut Lot-et-Garonne
L’ensemble vocal de l’école de musique des Bastides vous interprètera des chants anciens et traditionnels du monde a capelle (direction Célia Zambonini) ainsi que des chants classiques et baroques solo, duo et ensembles accompagnés par Danielle Doriath et Jean Guy Martinaud au piano.
Ce concert caritatif est organisé par la Fondation du Patrimoine et la mairie de Montaut pour la rénovation de l’église. .
Eglise Saint Pierre Montaut 47210 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 36 03 66 mairie.montaut@lgtel.fr
