Concert caritatif Musique brésilienne Salle des fêtes de Taulignan Taulignan

Salle des fêtes de Taulignan Salle des Fêtes, 100 route de Grillon, 26770 Taulignan Taulignan Drôme
Tarif : 15 – 15 – EUR
Début : 2026-02-21 20:00:00
fin : 2026-02-21 23:00:00
Concert de musique brésilienne, co-organisé par Place des Arts et AGAPEC, associations culturelles et caritatives de Grignan
Salle des fêtes de Taulignan Salle des Fêtes, 100 route de Grillon, 26770 Taulignan Taulignan 26770 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 27 53 21 86 contact.agapec@gmail.com
English :
Concert of Brazilian music, co-organized by Place des Arts and AGAPEC, Grignan’s cultural and charitable associations
