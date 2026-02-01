Concert caritatif Musique brésilienne Salle des fêtes de Taulignan Taulignan

Concert caritatif Musique brésilienne

Salle des fêtes de Taulignan Salle des Fêtes, 100 route de Grillon, 26770 Taulignan Taulignan Drôme

Tarif : 15 – 15 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-21 20:00:00

fin : 2026-02-21 23:00:00

Date(s) :

2026-02-21

Concert de musique brésilienne, co-organisé par Place des Arts et AGAPEC, associations culturelles et caritatives de Grignan

.

Salle des fêtes de Taulignan Salle des Fêtes, 100 route de Grillon, 26770 Taulignan Taulignan 26770 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 27 53 21 86 contact.agapec@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Concert of Brazilian music, co-organized by Place des Arts and AGAPEC, Grignan’s cultural and charitable associations

L’événement Concert caritatif Musique brésilienne Taulignan a été mis à jour le 2026-02-03 par Office de Tourisme Communautaire Pays de Grignan et Enclave des Papes