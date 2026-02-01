Concert caritatif musique classique au profit de Planète I.D.E.A.L. rue de l’Orangerie Soubise

Concert caritatif musique classique au profit de Planète I.D.E.A.L. rue de l’Orangerie Soubise samedi 28 février 2026.

rue de l’Orangerie Salle des fêtes Soubise Charente-Maritime

Tarif : 10 – 10 – EUR

Participation au chapeau minimum 10 euros/personne.

Début : 2026-02-28 16:00:00
fin : 2026-02-28 18:00:00

2026-02-28

Concert caritatif du duo musical Christophe Paillet (guitariste) et Philippe Cottin (flûtiste).
rue de l’Orangerie Salle des fêtes Soubise 17780 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine   idealplanete@gmail.com

English : Charity concert: classical music in aid of Planète I.D.E.A.L.

Charity concert by musical duo Christophe Paillet (guitarist) and Philippe Cottin (flutist).

