Concert caritatif par le violoncelliste Stas Fekete, Église Saint-Joseph, Alès

Concert caritatif par le violoncelliste Stas Fekete Dimanche 22 février, 16h00 Église Saint-Joseph Gard

De 10 € à 18 €, 15 € en prévente

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-02-22T16:00:00+01:00 – 2026-02-22T17:00:00+01:00

Fin : 2026-02-22T16:00:00+01:00 – 2026-02-22T17:00:00+01:00

Organisé au profit des œuvres de l’association “Soutenez les orphelins ukrainiens”.

Église Saint-Joseph 1 rue Michelet, 30100 Alès Alès 30100 Gard Occitanie [{« type »: « phone », « value »: « 04 66 85 61 21 »}]

“Les 3 vies du violoncelle, de la musique classique, aux classiques rock”