Concert Caritatif Pont-de-Salars

15h30 Salle des fêtes. Des chansons plein la tête, de la télévision à la scène. Retrouvez sur scène des Maestros de N’oubliez pas les paroles, des chanteurs vu dans The Voice Kid et du plus Grand karaoké de France. 12€ad/10€enf Info résa 0565468427

3:30pm Salle des fêtes. A head full of songs, from television to the stage. Join Maestros from N’oubliez pas les paroles, singers from The Voice Kid and France’s biggest karaoke show. 12?ad/10?enf Booking info 0565468427

15:30 Uhr Festsaal. Lieder im Kopf, vom Fernsehen auf die Bühne. Auf der Bühne stehen die Maestros von N oubliez pas les paroles, Sänger, die in The Voice Kid zu sehen waren, und das größte Karaoke Frankreichs. 12 Teenager/10 Kinder Resa-Info 0565468427

15.30 Salle des fêtes. Una testa piena di canzoni, dalla televisione al palcoscenico. Unisciti ai maestri di N’oubliez pas les paroles, ai cantanti di The Voice Kid e al più grande spettacolo di karaoke della Francia. 12?ad/10?enf Info résa 0565468427

15.30 h Sala de fiestas. Una cabeza llena de canciones, de la televisión al escenario. Únase a los Maestros de N’oubliez pas les paroles, a los cantantes de The Voice Kid y al mayor programa de karaoke de Francia. 12?ad/10?enf Info résa 0565468427

