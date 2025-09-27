Concert caritatif pour Michka Gilles & Jeyson Rous Ancienne menuiserie Mistral Saint-Étienne-du-Grès

Concert caritatif pour Michka Gilles & Jeyson Rous Ancienne menuiserie Mistral Saint-Étienne-du-Grès samedi 27 septembre 2025.

Concert caritatif pour Michka Gilles & Jeyson Rous

Samedi 27 septembre 2025 à partir de 17h30.

Dimanche 28 septembre 2025 à partir de 15h30. Ancienne menuiserie Mistral 2 Avenue du Stade Joseph Véran Saint-Étienne-du-Grès Bouches-du-Rhône

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-27 17:30:00

fin : 2025-09-27

Date(s) :

2025-09-27 2025-09-28

Assistez à un concert caritatif par Gilles & Jeyson Rous à Saint-Etienne-du-Grès, les samedi 27 et le dimanche 28 septembre !

Au profit de l’association Pour les rêves de Michka , créer pour accompagner Michka, un petit garçon atteint d’autisme avec une forte déficience intellectuelle.



Rendez-vous à l’Ancienne Menuiserie Mistral pour 2 dates de concert avec le duo père-fils de chansons françaises, Gilles et Jeyson Rous.



Samedi 27 septembre à 17h30

Dimanche 28 septembre à 15h30



Concert limité à 100 places assises .

Ancienne menuiserie Mistral 2 Avenue du Stade Joseph Véran Saint-Étienne-du-Grès 13103 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

English :

Attend a charity concert by Gilles & Jeyson Rous in Saint-Etienne-du-Grès on Saturday 27th and Sunday 28th September!

German :

Besuchen Sie ein Benefizkonzert von Gilles & Jeyson Rous in Saint-Etienne-du-Grès am Samstag, den 27. und Sonntag, den 28. September!

Italiano :

Partecipate al concerto di beneficenza di Gilles & Jeyson Rous a Saint-Etienne-du-Grès sabato 27 e domenica 28 settembre!

Espanol :

Asista a un concierto benéfico de Gilles & Jeyson Rous en Saint-Etienne-du-Grès el sábado 27 y el domingo 28 de septiembre

L’événement Concert caritatif pour Michka Gilles & Jeyson Rous Saint-Étienne-du-Grès a été mis à jour le 2025-09-20 par Régie Tourisme de la CC Vallée Des Baux-Alpilles