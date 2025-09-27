Concert caritatif pour Michka Gilles & Jeyson Rous Ancienne menuiserie Mistral Saint-Étienne-du-Grès
Concert caritatif pour Michka Gilles & Jeyson Rous Ancienne menuiserie Mistral Saint-Étienne-du-Grès samedi 27 septembre 2025.
Concert caritatif pour Michka Gilles & Jeyson Rous
Samedi 27 septembre 2025 à partir de 17h30.
Dimanche 28 septembre 2025 à partir de 15h30. Ancienne menuiserie Mistral 2 Avenue du Stade Joseph Véran Saint-Étienne-du-Grès Bouches-du-Rhône
Tarif : 10 – 10 – 10 EUR
Début : 2025-09-27 17:30:00
fin : 2025-09-27
2025-09-27 2025-09-28
Assistez à un concert caritatif par Gilles & Jeyson Rous à Saint-Etienne-du-Grès, les samedi 27 et le dimanche 28 septembre !
Au profit de l’association Pour les rêves de Michka , créer pour accompagner Michka, un petit garçon atteint d’autisme avec une forte déficience intellectuelle.
Rendez-vous à l’Ancienne Menuiserie Mistral pour 2 dates de concert avec le duo père-fils de chansons françaises, Gilles et Jeyson Rous.
Samedi 27 septembre à 17h30
Dimanche 28 septembre à 15h30
Concert limité à 100 places assises .
Ancienne menuiserie Mistral 2 Avenue du Stade Joseph Véran Saint-Étienne-du-Grès 13103 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur
English :
Attend a charity concert by Gilles & Jeyson Rous in Saint-Etienne-du-Grès on Saturday 27th and Sunday 28th September!
German :
Besuchen Sie ein Benefizkonzert von Gilles & Jeyson Rous in Saint-Etienne-du-Grès am Samstag, den 27. und Sonntag, den 28. September!
Italiano :
Partecipate al concerto di beneficenza di Gilles & Jeyson Rous a Saint-Etienne-du-Grès sabato 27 e domenica 28 settembre!
Espanol :
Asista a un concierto benéfico de Gilles & Jeyson Rous en Saint-Etienne-du-Grès el sábado 27 y el domingo 28 de septiembre
