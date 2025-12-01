Concert caritatif Punk

salle des fêtes Esprels Haute-Saône

Tarif : 18 – 18 – EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-13 18:00:00

fin : 2025-12-13

Date(s) :

2025-12-13

Le Simpson’s Pub organise un concert caritatif à la salle des fêtes d’Esprels.

Groupes punk, ouverture de la billetterie à 17h. Food truck sur place, tatouage, artisans.

Une partie de la recette sera reversée à l association Blattes à Part, Solidarité et Punk en Haute-Saône (Ces fonds sont ensuite redistribués sous forme de dons à des structures locales qui œuvrent dans le social).

Venez déguisés en Père Noël ! .

salle des fêtes Esprels 70110 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 6 35 54 05 26

L’événement Concert caritatif Punk Esprels a été mis à jour le 2025-05-05 par OFFICE DE TOURISME DE VILLERSEXEL