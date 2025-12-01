Concert caritatif Punk Esprels
Concert caritatif Punk Esprels samedi 13 décembre 2025.
Le Simpson’s Pub organise un concert caritatif à la salle des fêtes d’Esprels.
Groupes punk, ouverture de la billetterie à 17h. Food truck sur place, tatouage, artisans.
Une partie de la recette sera reversée à l association Blattes à Part, Solidarité et Punk en Haute-Saône (Ces fonds sont ensuite redistribués sous forme de dons à des structures locales qui œuvrent dans le social).
Venez déguisés en Père Noël ! .
salle des fêtes Esprels 70110 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 6 35 54 05 26
