Concert caritatif Salle des fêtes Saint-Jean-sur-Veyle
Concert caritatif Salle des fêtes Saint-Jean-sur-Veyle dimanche 26 avril 2026.
Saint-Jean-sur-Veyle
Concert caritatif
Salle des fêtes Place du village Saint-Jean-sur-Veyle Ain
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-26 15:00:00
fin : 2026-04-26 18:31:00
Date(s) :
2026-04-26
Concert en deux parties avec la chorale Mélody-Saône puis l’orchestre de Pont-de-Vaux.
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Salle des fêtes Place du village Saint-Jean-sur-Veyle 01290 Ain Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 89 68 19 04 collineau@orange.fr
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English :
Concert in two parts with the Mélody-Saône choir, followed by the Pont-de-Vaux orchestra.
L’événement Concert caritatif Saint-Jean-sur-Veyle a été mis à jour le 2026-04-10 par Office de tourisme de Vonnas Pont-de-Veyle