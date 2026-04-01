Concert caritatif Salle des fêtes Saint-Jean-sur-Veyle

Saint-Jean-sur-Veyle

Concert caritatif

Salle des fêtes Place du village Saint-Jean-sur-Veyle Ain

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-26 15:00:00

fin : 2026-04-26 18:31:00

Date(s) :

2026-04-26

Concert en deux parties avec la chorale Mélody-Saône puis l’orchestre de Pont-de-Vaux.

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Salle des fêtes Place du village Saint-Jean-sur-Veyle 01290 Ain Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 89 68 19 04 collineau@orange.fr

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English :

Concert in two parts with the Mélody-Saône choir, followed by the Pont-de-Vaux orchestra.

L’événement Concert caritatif Saint-Jean-sur-Veyle a été mis à jour le 2026-04-10 par Office de tourisme de Vonnas Pont-de-Veyle