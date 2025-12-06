Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Concert caritatif Eglise Saint Paul de Saint-Paul-lès-Dax Saint-Paul-lès-Dax

Concert caritatif

Concert caritatif Eglise Saint Paul de Saint-Paul-lès-Dax Saint-Paul-lès-Dax samedi 6 décembre 2025.

Concert caritatif

Eglise Saint Paul de Saint-Paul-lès-Dax 32 rue Gambetta Saint-Paul-lès-Dax Landes

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-06
fin : 2025-12-06

Date(s) :
2025-12-06

Organisé par la Chorale de l’Amitié Saint Pauloise au profit du téléthon.   .

Eglise Saint Paul de Saint-Paul-lès-Dax 32 rue Gambetta Saint-Paul-lès-Dax 40990 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 78 99 61 31  augergil@gmail.com

English : Concert caritatif

German : Concert caritatif

Italiano :

Espanol : Concert caritatif

L’événement Concert caritatif Saint-Paul-lès-Dax a été mis à jour le 2025-10-29 par OT Grand Dax