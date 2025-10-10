Concert caritatif Saint-Sorlin-de-Conac

Concert caritatif Saint-Sorlin-de-Conac vendredi 10 octobre 2025.

Concert caritatif

salle des fêtes Saint-Sorlin-de-Conac Charente-Maritime

L’Harmonie cantonale en concert caritatif à la salle des fêtes

salle des fêtes Saint-Sorlin-de-Conac 17150 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 85 07 27 74

English :

The Harmonie cantonale in a charity concert at the Salle des Fêtes

German :

Die Harmonie cantonale bei einem Benefizkonzert in der Festhalle

Italiano :

L’Harmonie cantonale in un concerto di beneficenza alla Salle des Fêtes

Espanol :

La Harmonie cantonale en un concierto benéfico en la Salle des Fêtes

