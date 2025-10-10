Concert caritatif Saint-Sorlin-de-Conac
Concert caritatif Saint-Sorlin-de-Conac vendredi 10 octobre 2025.
Concert caritatif
salle des fêtes Saint-Sorlin-de-Conac Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-10 20:30:00
fin : 2025-10-10
Date(s) :
2025-10-10
L’Harmonie cantonale en concert caritatif à la salle des fêtes
salle des fêtes Saint-Sorlin-de-Conac 17150 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 85 07 27 74
English :
The Harmonie cantonale in a charity concert at the Salle des Fêtes
German :
Die Harmonie cantonale bei einem Benefizkonzert in der Festhalle
Italiano :
L’Harmonie cantonale in un concerto di beneficenza alla Salle des Fêtes
Espanol :
La Harmonie cantonale en un concierto benéfico en la Salle des Fêtes
L’événement Concert caritatif Saint-Sorlin-de-Conac a été mis à jour le 2025-09-30 par Offices de Tourisme de Jonzac