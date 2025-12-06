Concert caritatif Téléthon 2025 ENTRESSEN Istres

Concert caritatif Téléthon 2025

Samedi 6 décembre 2025 à partir de 19h. ENTRESSEN Centre d’Animation Pierre Miallet Istres Bouches-du-Rhône

Début : 2025-12-06 19:00:00

fin : 2025-12-06

2025-12-06

Participez à une soirée musicale entièrement solidaire au profit du Téléthon. 4 groupes en première partie puis concert du groupe de reggae SOON COM. Chaque billet acheté correspond à un don.

Au programme

Première partie 4 groupes du STUD’ (partenaire musique)

Rainbow pop/rock et variété française.

Toogezer pop/rock et variété française.

Les Acolytes pop/rock et variété française.

monDAY pop/rock et variété française.



CONCERT SOON COM Reggae

Un concert plein d’énergie et de bonnes vibrations, à ne pas manquer.



Sur place

Buvette et petite restauration pour profiter pleinement de la soirée.



Choisissez votre mode de participation

Présence solidaire gratuit

Coup de pouce 5 €

Généreux soutien 10 €

Élan solidaire 20 €



Quelle que soit la formule choisie, votre contribution soutient directement le Téléthon.



Réservez dès maintenant et partagez l’évènement pour renforcer cette chaîne de solidarité.



Ensemble, faisons résonner la musique et l’espoir. .

ENTRESSEN Centre d’Animation Pierre Miallet Istres 13118 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 50 69 49 accueil@csapm.fr

English :

Join us for an evening of music in aid of the Telethon. 4 opening acts, followed by a concert by reggae band SOON COM. Each ticket purchased is matched by a donation.

