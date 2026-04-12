Valaurie

Concert caritatif

La Salle Rue Honorius Valentin Valaurie Drôme

Tarif : – – 10 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-12

fin : 2026-04-12

Date(s) :

2026-04-12

Le Bacchus Big Band organise un concert au profit de Audry 16 ans, jeune lycéenne danseuse sélectionnée pour représenter la France au Championnat du Monde de danse à Los Angeles en juillet 2025

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La Salle Rue Honorius Valentin Valaurie 26230 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 88 83 31 79 bacchus.bigband@gmail.com

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English :

The Bacchus Big Band is organizing a concert to benefit Audry, the 16-year-old high school dancer selected to represent France at the World Dancing Championships in Los Angeles in July 2025

L’événement Concert caritatif Valaurie a été mis à jour le 2025-03-26 par Office de Tourisme Communautaire Pays de Grignan et Enclave des Papes