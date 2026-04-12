Concert caritatif Valaurie
Concert caritatif Valaurie dimanche 12 avril 2026.
Valaurie
Concert caritatif
La Salle Rue Honorius Valentin Valaurie Drôme
Tarif : – – 10 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-12
fin : 2026-04-12
Date(s) :
2026-04-12
Le Bacchus Big Band organise un concert au profit de Audry 16 ans, jeune lycéenne danseuse sélectionnée pour représenter la France au Championnat du Monde de danse à Los Angeles en juillet 2025
.
La Salle Rue Honorius Valentin Valaurie 26230 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 88 83 31 79 bacchus.bigband@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
The Bacchus Big Band is organizing a concert to benefit Audry, the 16-year-old high school dancer selected to represent France at the World Dancing Championships in Los Angeles in July 2025
L’événement Concert caritatif Valaurie a été mis à jour le 2025-03-26 par Office de Tourisme Communautaire Pays de Grignan et Enclave des Papes
À voir aussi à Valaurie (Drôme)
- Parcours d’Art Valaurie Drôme 1 mai 2026